2020/03/21 | 21:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفتاءً من سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني دام ظله حول الأزمة الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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