البنك المركزي يقرر تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة

2020/03/21 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة.وذكر البنك في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “وفي ظل الظروف التي يمر بها البلد، ولغرض تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي، قرر البنك المركزي تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة […]

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