عادل عبد المهدي يوجه بنقل مقر قيادة عمليات الرافدين من ذي قار إلى نينوى

2020/03/21 | 21:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة عدة قرارات للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، من ضمنها نقل مقر قيادة عمليات الرافدين من محافظة ذي قار إلى محافظة نينوى مع تغيير أسمها.ادناه نص الوثيقة :

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