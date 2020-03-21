بغداد تعلن اعتقال اكثر من 300 مخالف للحظر وحجز عشرات العجلات

2020/03/21 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء السبت، اعتقال عشرات الاشخاص وحجز عجلات، خالفوا حظر التجوال المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وكان حظر التجوال قد فرض في بغداد بدءاً من 17 آذار/مارس الجاري ويستمر لغاية 24 من الشهر ذاته في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.في حين فرضت بقية محافظات البلاد حظراً كليا أو جزئياً لفترات متباينة.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد "انها تواصل الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، حيث القت القبض اليوم على 306 مخالفين لإجراءات الحظر، كما حجزت 127 عجلة ودراجة، في حين فرضت 4132 غرامة في جانبي الكرخ والرصافة".ودعت القيادة، "المواطنين للتقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتؤكد انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال".وسبق أن كشف مصدر في لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم السبت، عن اتفاق خلية الأزمة على تمديد حظر التجوال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى إلى الأسبوع المقبل لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا.وقال مصدر باللجنة، طلب عدم نشر اسمه، لشفق نيوز، إن "الخلية عقدت، مساء اليوم، اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووزير الصحة جعفر صادق علاوي بحضوراعضاء اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية".وأوضح أن "الاجتماع ناقش تمديد حظر التجوال والتأكيد على تسهيل حركة الكوادر الصحية وعملية نقل الادوية والمواد الغذائية بين المناطق السكنية والمستشفيات".وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على تمديد رفع رفع حظر التجوال من العاصمة بغداد والمحافظات إلى السبت من الاسبوع المقبل"، مشدد على "ضرورة اتزام المواطنين بالحظر والبقاء في منازلهم".وسجل العراق 214 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، بينها 17 وفاة، و53 حالة تعافٍ.

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