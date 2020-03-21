البنك المركزي العراقي يقرر تأجيل استيفاء أقساط القروض لمدة ثلاثة اشهر

2020/03/21 | 21:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، تأجيل استيفاء أقساط القروض لمدة ثلاثة اشهر بسبب الازمة التي يمر بها العراق حاليا.





وقال العلاق في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ظل الظروف التي يمر بها البلد ، ولغرض تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي، قرر البنك المركزي تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( مبادرتي واحد وخمس ترليون دينار ) لمدة ثلاثة اشهر ويشمل ذلك قروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان الممولة من البنك المركزي وأن لا يترتب عن التأجيل أية زيادة بالفوائد".





وأضاف ان البنك المركزي مستمر بمشاوراته مع ادارات المصارف المختلفة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها فيما يخص الأنواع الاخرى من القروض.

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