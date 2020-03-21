وزير الصحة​ اللبناني: لبنان أصبح على مشارف الانتشار المجتمعي للكورونا

2020/03/21 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد ​وزير الصحة​ ​اللبناني حمد حسن​ أن ​لبنان​ بات على الحافة الاخيرة من المرحلة الثالثة وعلى مشارف المرحلة الرابعة، كاشفا عن وجود 15 حالة تسرّب لإصابات غير معروفة المصدر.واضاف: “علينا أن نسجل ال​حالات​ وندرسها من حين توقيف الملاحة الجوية الى مرحلة أسبوع او اسبوعين الى الامام، وبحال بقيت قدرتنا جيدة على […]

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