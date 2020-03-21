الشابندر: هل العراق الان أفضل حالاً من حاله ابّان حكومة عبد المهدي؟

2020/03/21 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

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شن السياسي المستقل عزت الشابندر هجوما لاذعا على القوى السياسية بسبب الأزمة الحالية

وطرح الشابندر في تغريدة على حسابه بتويتر تساؤلا لمختلف الاطراف التي دعَت وعملت على رحيل عادل عبد المهدي واقالة حكومته، هل العراق الان وأنتم بصدد تقرير مصيره هو أفضل حالاً من حاله ابّان حكومة عبد المهدي؟

وأضاف، أن عجزهم وفشلهم في الاتفاق على بديل طَوَال شهور، سبب كافيٌ لاستقالتهم او اقالتهم.

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