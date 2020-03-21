أول فنانة عربية تُعلن إصابتها بفيروس كورونا..

2020/03/21 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها الآن بإحدى المستشفيات بالمملكة، وذلك عقب عودتها من إسبانيا.

وأعلنت هند، خضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من السفر.

ووجهت هند البحرينية في فيديو نشرته على حسابها على “انستغرام” رسالة شكر لكل كحبيها وقالت: “شكرا لكل محبيني اللي تمنو لي الشفاء العاجل احبكم والله يحفظكم ويحميكم من كل مكروه وشكرا لكل اللي مايحبوني بعد صرت حديث حسابات السوشل ميديا اليوم من وراهم”.

كما نشرت صورة لها عبر انستغرام وعلقت عليها بالقول: “شكرا لكل شخص سأل عني وتمنالي الشفاء العاجل سواء باتصال او مسج او تعليق في انستغرام شكرا لكم جميعا كل ما احتاجه بهذي الظروف هو حبكم ودعواتكم.”

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