اصابة ديبالا وصديقته بفيروس كورونا

2020/03/21 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا ، ليصبح ثالث لاعبي يوفنتوس المصابين بالفيروس.وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "مرحبًا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، والتي أظهرت أننا أنا وصديقتي أوريانا نتائجنا إيجابية".وأضاف "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع".وأصبح ديبالا ، ثالث لاعب من يوفنتوس يتعرض للإصابة بالفيروس بعد الثنائي دانيلي روغاني وبليز ماتويدي.

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