ترامب يطمئن العالم.. الانتصار على كورونا بات قريباً

2020/03/21 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الانتصار على فيروس كورونا أمر يمكن تحقيقه بشكل أسرع مما تقوله توقعات كثيرة، مشيرا إلى أن سلطات بلاده تتخذ إجراءات غير مسبوقة في هذا السياق.وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، إن "هذا الأمر (القضاء على كورونا) يمكن تحقيقه بوقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، إلا أنه امتنع عن ذكر أي موعد دقيق.وأشار ترامب إلى أن الحكومة الامريكية تتخذ إجراءات غير مسبوقة مع الكونغرس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وأضاف "اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي الفيروس".

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