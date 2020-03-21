2020/03/21 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن القبض على 306 مخالفين لإجراءات الحظر وفرض 4132 غرامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن القبض على 306 مخالفين لإجراءات الحظر وفرض 4132 غرامة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن القبض على 306 مخالفين لإجراءات الحظر وفرض 4132 غرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).