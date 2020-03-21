منسى موريس - مستقبل المسيحية فى الشرق الأوسط .

2020/03/21 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس يمكن للعقل البشرى أن يتنبىء ويستشرق المستقبل من خلال الوقوف على الفكر الحاضر فى الزمان ومدى تقدم الزمان وتطور العقل فيه , وإذا إستطعنا أن نعرف كيف يعمل ويسير العقل فى الزمان يمكننا أيضاً أن نعرف أين نحن ؟ وإلى أين سنذهب ؟وماهية واقعنا ؟ولكن أى عقل ننظر إليه ؟ وأى زمان يمكننا الرجوع إليه حتى نعرف أين نحن الآن من العقل والزمان؟ أين هى نقطة إرتكازنا ومرجعيتنا كى نُدرك واقعنا فى الوجود؟لا شك......

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