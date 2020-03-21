محمد بن زكري - أبو الأنبياء .. ....!

2020/03/21 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بن_زكري كتاب العهد العتيق (أسفار التوراة الخمسة و أسفار تاريخ بني إسرائيل) ، الذي هو النص المرجعي - العبريّ - الأساس للديانتين المسيحية و الإسلامية .يروي قصة النبي ابراهيم ، بدءً من مولده في أور الكلدانيين ، و من ثّم خروجه منها - برفقة أبيه تارح - قاصدا أرض كنعان ، مرورا بحاران ، و إقامته في بلاد الكنعانيين ، و هجرته منها إلى أرض مصر ، انتهاء إلى عودته للتوطن في أرض الكنعانيين (بمنحة من الرب شخصيّاً) ؛ ......

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