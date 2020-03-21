سعيد الوجاني - جايْحتْ كورونا

2020/03/21 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني كرونا خدمت النظام المغربي // Coronavirus a bien servi la monarchie au Maroc مناسبة ، وأكرر مناسبة كورونا ، خدمت النظام المغربي من حيث لا يحتسب .كورونا نزلت على النظام المغربي كهدية من السماء ، لم تكن متوقعة ، ولم يكن يحلم بها ابدا .النظام المغربي اليوم مسرور كثيرا ، ومنتشي اكثر من كثير ، لأن كرونة اقنعته من ان ( الشعب ) المغربي ليس بشعب ، وانما هم فعلا رعايا في ملك الملك ، هم ليسوا......

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