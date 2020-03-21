“سرايا السلام” تحتل بغداد، وناشطون عراقيون: الصدر يركب موجة “كورونا”

2020/03/21 | 21:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت سردَ زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم السبت، نشاطاته الأخيرة في مواجهة وباء “#كورونا”، في تغريدةٍ مطولة عبر “تويتر”، فيما ردَّ سريعاً عدد من الناشطين العراقيين، متهمين

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