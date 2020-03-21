عمار الحكيم مغرداً:الخطر الداهم لوباء كورونا مدعاة للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوصيات الجهات الصحية المختصة

2020/03/21 | 21:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطر الداهم لوباء كورونا مدعاة للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوصيات الجهات الصحية المختصة التي اكدت ضرورة المكوث في البيوت وتجنب الاختلاط والتجمعات ، فالإحصائيات الواردة عن تزايد عدد […]

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