البنك المركزي العراقي يؤجل استيفاء اقساط القروض

2020/03/21 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، السبت، تأجيل استيفاء سداد القروض من المتعاملين مع الجهاز المركزي، وذلك بسبب الاجراءات الاخيرة التي فرضها العراق بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال محافظ البنك المركزي العراقي في حديث ورد لشفق نيوز، "في ظل الظروف التي يمر بها البلد، ولغرض تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي، قرر البنك المركزي تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".واضاف ان القرار يخص كل من "مبادرتي واحد وخمس تريليون دينار، لمدة ثلاثة اشهر ويشمل ذلك قروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان الممولة من البنك المركزي وأن لا يترتب عن التأجيل أية زيادة بالفوائد".واكد ان "البنك المركزي مستمر بمشاوراته مع ادارات المصارف المختلفة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها فيما يخص الأنواع الاخرى من القروض".

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