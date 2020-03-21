عمليات بغداد: القبض على اكثر من 300 مخالف لاجراءات الحظر في العاصمة

2020/03/21 | 21:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على اكثر من 300 مخالف لاجرءات الحظر في العاصمة.وذكر بيان لقيادة العمليات :” تواصل قواتنا الامنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، حيث القت القبض اليوم على ٣٠٦ مخالفين لإجراءات الحظر، كما حجزت ١٢٧ عجلة ودراجة، في حين فرضت ٤١٣٢ غرامة في جانبي الكرخ والرصافة”.

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