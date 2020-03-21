بيان صادر عن المجلس الروحاني الأيزيدي في جورجيا

2020/03/21 | 21:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تبليسي المجلس الروحاني الايزيدي في جورجيا صدر بياناً، في يوم الجمعة 2020/3/20 حول وباء كورونا المستجد، داعيا لوقف التجمعات والصلوات الجماعية في المعابد لحين الانتهاء من الفايروس والقضاء عليه.جاء في البيان الذي تلقته “ايزيدي 24″، “باسم الله القدير العظيم، الاخوات الاخوة الأعزاء، أبناء شعبنا العزيز في كل مكان.اليوم العالم يتعرض …

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