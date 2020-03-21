ثوار اكتوبر بين الوهج الثوري والحجر المنزلي

2020/03/21 | 21:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زياد حجي الملايين من الثّوار بقوا لأكثر من خمسة اشهر في الشوارعِ والساحاتِ يطالبون لنا بوطنٍ آمنٍ ومحترمٍ كبقية الدول، قدّموا الغاليَ والنفيس في سبيل تحقيق هذا الغرض، واجهوا القنّاصين والاطراف الثالثة والرابعة والقاصي والداني واصبحوا مثالاً يحتذى به عند شعوب العالم كافّة بعد ان تحدوا الرصاص والدخان بصدورٍ عارية وقدموا اسراباً من الضحايا الذين …

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