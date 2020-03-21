حجز عائلة كاملة في مدينة الصدر عقب اكتشاف إصابة احدهم بالكورونا

2020/03/21 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حجرت كوادر وزارة الصحة على أفراد عائلة في مدينة الصدر في بغداد عقب اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.وذكر مصدر طبي لل( المستقلة)… اليوم أن الكوادر الصحية بمدينة الصدر قامت بحجر أفراد عائلة تسكن في شارع الجوادر قرب جامع الحكمة.وتتألف العائلة من 7 أفراد، وتم الحجر عليهم جميعاً إثر اكتشاف التحاليل المخبرية […]

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