2020/03/21 | 21:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية المثنى توجه بفتح الطابق الـ 6 في مستشفى الحسين لحالات الاشتباه بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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