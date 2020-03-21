البنك المركزي يقرر تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة

2020/03/21 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفي ظل الظروف التي يمر بها البلد ، ولغرض تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي ، قرر البنك المركزي تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ( مبادرتي واحد وخمس تريليون دينار ) لمدة ثلاثة اشهر".

واوضح "ويشمل ذلك (قروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان الممولة من البنك المركزي) وأن لا يترتب عن التأجيل أية زيادة بالفوائد".

واشار البنك الى انه "مستمر بمشاوراته مع ادارات المصارف المختلفة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها فيما يخص الأنواع الاخرى من القروض".

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وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة

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