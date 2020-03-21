عمليات بغداد تعلن القبض على 306 مخالفاً لحظر التجوال وحجز 127 عجلة ودراجة

2020/03/21 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القبض على 306 مخالفاً لحظر التجوال وحجز 127 عجلة ودراجة.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "قواتنا الامنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، حيث القت القبض اليوم على 306 مخالفاً لإجراءات الحظر، كما حجزت 127 عجلة ودراجة، في حين فرضت 4132 غرامة في جانبي الكرخ والرصافة".

ودعت قيادة عمليات بغداد "المواطنين للتقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره"، مؤكدة انها "لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت مديرية المرور العامة، تحرير 4 آلاف غرامة وحجز 150 سيارة لمخالفي حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، على الالتزام بالحظر الصحي، فيما طالبت بإيقاف حركة المواطنين داخل المدن، تفادياً لانتشار فايروس كورونا.

بغداد اليوم - اربيل

أعفى جهاز اسايش محافظة اربيل ، السبت، مسؤول معبر حدودي بتهمة عدم الالتزام بإجراءات فحص فيروس كورونا.

ووفقا لكتاب صادر عن الاسايش، فإنه تقرر "اعفاء العميد عبدالوهاب بارزاني، من منصب مدير معبر ابراهيم الخليل، لعدم التزامه

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا بنقل مقر قيادة عمليات الرافدين من محافظة ذي قار، الى محافظة نينوى.

وتضن الامر الديواني: "نقل مقر قيادة عمليات الرافدين، من محافظة ذي قار، الى محافظة نينوى، وتبديل

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، السبت (21 آذار 2020)، القبض على شخص نفذ جريمة قتل إثر شجار عائلي في احد احياء المدينة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص تورط

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