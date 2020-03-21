2020/03/21 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني يدعو المواطنين لملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة اسبوعين بسبب تفشي فيروس "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يدعو المواطنين لملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة اسبوعين بسبب تفشي فيروس "كورونا") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يدعو المواطنين لملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة اسبوعين بسبب تفشي فيروس "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).