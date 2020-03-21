فتوى السيد السيستاني حول دعم العوائل المتضررة من حظر التجول

2020/03/21 | 21:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المرجع الديني الاعلى في العراق السيد السيستاني، السبت، على استفتاء بشأن دعم العوائل المتضررة في الوقت الحاضر الذي يشهد حظرا للتجوال بسبب انتشار وب...

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