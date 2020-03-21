ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/21 | 21:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال ديبالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لي ولصديقتي أوريانا".وأضاف: "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع".

وأصبح ديبالا ثالث لاعب من يوفنتوس يتعرض للإصابة بالفيروس بعد الثنائي دانيلي روجاني وبليز ماتويدي.

وتعاني إيطاليا بشدة من تفشي فيروس كورونا حيث تسجل يوميا مئات الوفيات جراء هذا الوباء.

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