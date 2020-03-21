2020/03/21 | 21:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.احمد عدنان الميالي تضع خطوة تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة، مع امتناع ورفض تحالف الفتح عن تأييد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف عدنان الزرفي مؤشرات وتحديات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف عدنان الزرفي مؤشرات وتحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).