نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يدعو الحكومة الى الطلب من شركات الهاتف النقال المساهمة بدعم شرائح المجتمع

2020/03/21 | 21:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الحكومة الى الطلب من شركات الهاتف النقال المساهمة بدعم شرائح المجتمع.وقال في تغريدة له اليوم وتابعته وكالة صدى :” يفترض بالحكومة الطلب من شركات الهاتف النقال والانترنيت المساهمة الفعالة بدعم شرائح المجتمع العراقي من خلال اعتبار المكالمات المحلية والانترنيت مجانية او خفضها للنصف على الاقل ، لدعم العراقيين

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