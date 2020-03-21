ديبالا نجم يوفنتوس يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/21 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تأكد إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد.وقال ديبالا عبر حسابه على تويتر: ”مرحبا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهرنا أنا وأوريانا بنتائج إيجابية، لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة.شكرا على رسائلكم وتحياتي للجميع“.يذكر أن ديبالا […]

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