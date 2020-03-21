في 9 نقاط.. الصدر يرد على اتهامات كسر إجراءات الوقاية من

2020/03/21 | 21:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعقب اتهامات بالمساهمة في نشر وباء "كورونا" الفتاك عبر كسر الإجراءات الوقائية، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 9 نقاط.

قال الصدر إنه لم يدع إلى كسر حظر التجوال وأداء الزيارة في مدينة الكاظمية

وجاء رد الصدر، بعد طلب عاجل وجهه وزير الصحة جعفر علاوي إلى زعيم التيار الصدري، دعاه من خلاله إلى دعم إجراءات وزارته في مواجهة فيروس "كورونا".

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وقال الصدر، يوم السبت 21 آذار/مارس، "نشرنا إرشادات صحية ونصحنا بالالتزام بها، وأمرنا بتشكيل لجان طبية للقيام بالإجراءات الصحية وتنظيف وتعقيم الأماكن العامة ولم نعترض على حظر التجوال ولم نخرقه، ولم نعترض على الإجراءات الصحية والتنظيمية في مراقد المعصومين"، مبينًا أن "اعتراضنا كان على الغلق فقط وبالخصوص مرقد الإمام علي".

وأضاف الصدر، "دعمنا الكوادر الصحية معنويًا وحاولنا مساعدتهم من خلال زج أفراد سرايا السلام معهم، ونوهنا للزيارة من البيوت فوق السطوح"، مؤكدًا أنه "سيوعز لمعاونه الجهادي أبو ياسر لمسك زمام الأمور بالرصافة وماحولها لأن فيها من لا يعي الخطر".

وجه وزير الصحة طلبًا عاجلاً إلى زعيم التيار الصدري دعاه فيه إلى دعم إجراءات مواجهة "كورونا"

وتبرأ الصدر في بيانه، من موقف سابق له بارك عبره أداء الزيارة الدينية في مدينة الكاظمية، على الرغم من دعوات المختصين إلى الامتناع عن التجمعات والتحذيرات من كارثة قد تواجهها البلاد في حال تفشي الوباء، في ظل عدم قدرة القطاع الصحي على مواجهة المرض.

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لكنه لا يصيب الملحدين

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