الأمن اللبناني إلى الشوارع للتعامل مع “كورونا”

2020/03/21 | 22:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن وضع انتشار فيروس “كورونا” في لبنان لم يعد أمراً يستهان به، حيث استعانت الحكومة اللبنانية، اليوم، بـ #قوات_الأمن للتعامل مع الوضع.وطلب رئيس الوزراء اللبناني “#حسان_دياب” من قوات

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