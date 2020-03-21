الاعلام الامني تعلن العثور على وكر لـ'داعش' جنوب قضاء بهرز

2020/03/21 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، العثور على وكر لـ"داعش" جنوب قضاء بهرز في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى، من العثور على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية النقيب جنوبي قضاء بهرز".

واضاف البيان أن الوكر "احتوى على "سلاح قاذفة RBG7 و٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع و٣ أخرى ضد الاشخاص و٣ اجهزة اتصال مختلفة وقنباص عسكري (حك) وعبوات ناسفة محلية الصنع مسلكة و٥ مساطر تفجير مختلفة وراية داعش الارهابي و٥ قنابر هاون 60 ملم، فضلا عن ١٠٥ إطلاقة عتاد رشاشة 12.5".





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