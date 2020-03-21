2020/03/21 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، السبت، الى اعلان الانذار (ج) لاتساع حالات الحجر للملامسين المشتبه اصابتهم بالفيروس وغياب تطبيق حظر التجوال.وقال عضو اللجنة فاضل الغراوي ان “اجراءات حظر التجوال منعت التنقل بين المحافظات فقط ولازالت الحركة طبيعية داخل المحافظات والتجمعات مما ينذر بكارثة صحية كبيرة”.واضاف ان كثرة التجمعات والحركة نتج عنها اتساع عدد حالات الملامسين بالحجر الصحي للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم تطبيق الاجراءات الصحية”.واوضح ان “الحل الامثل للمرحلة الحالية هو اعلان الانذار (ج) وبتطبيقه بشكل صارم لمنع اي كارثة صحية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تطالب باعلان "الطوارىء" لمنع كارثة في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تطالب باعلان "الطوارىء" لمنع كارثة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).