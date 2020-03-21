رغم دفاعه بـ”إغلاق نصف بغداد”..أربعة اتهامات للصدر بنشر كورونا

2020/03/21 | 22:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن ان فصائله المسلحة المعروفة بسرايا السلام ستبدأ بالانتشار في عدة مناطق من جانب الرصافة ببغداد، تمهيداً لفرض حظر تجوال إجباري في مناطق تخضع لسيطرته، للحد من انتشار وباء كورونا.pic.twitter.com/hmgCCRBpfY — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 21, 2020 وتأتي إجراءات الصدر في […]

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