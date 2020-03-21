صحة الرصافة: الصين سيطرت على كورونا عبر حظر التجوال

2020/03/21 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام صحة، عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، ان “سبب تفشي كورونا في اوروبا هو الاستهانة به”.وقال الساعدي، لـ”العهد”، انه “سجلنا 8 اصابات بكورونا عبر العدوى”، مشيرا الى ان السيطرة عليه تمت في الصين من خلال حظر التجوال وعدم الاستهانة بالارشادات الوقائية”.وضاف، ان “دول العالم لجأت الى طب الحروب لمواجهة كورونا”، مشيرا […]

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