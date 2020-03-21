الحشد الشعبي يشارك بتطبيق إجراءات حظر التجوال في كركوك

2020/03/21 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، بتطبيق إجراءات تطبيق حظر التجوال في محافظة كركوك.وذكر بيان للحشد حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مشاركة الحشد جاءت بطلب من الجهات المعنية في محافظة كركوك حيث تم الايعاز من قيادات الحشد بنشر مجموعة من اللواء 16 لتطبيق فرض حظر التجوال”.وأضاف، أن “قوات اللواء عملت بالتنسيق مع القوات […]

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