2020/03/21 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي تمثل رسالة سماحة الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب اهل الحق مبادرة واعية ؛ وخطوة إيثار مهمة في لحظات التهافت على فتات مائدة العملية السياسية.التي اصاب بعض اطباقها التفسخ والتعفن !! إنه التسامي المطلوب من كل المعنيين ان يجسدوه في تعاطيهم مع بعضهم البعض ، ليخرجوا برؤية مشتركة حول ترشيح من […]

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