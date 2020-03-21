خالد حسن يوسف - عائشة العدنية: ذاكرة المدينة

2020/03/21 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف وفاة السيدة "عائشة العدنية" في ٢-;-٨-;- اكتوبر ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- كان قد فتح الباب للحديث عن سيرتها في عدد من الصحف، وأصبحت الراحلة حديث الإعلام كأول إمرأة سائقة لسيارة أجرة في الجزيرة العربية، ويأتي الاستدلال بها على خلفية تداعيات حرمان النساء من سياقة السيارات في بعض البلاد، وأن ينظر إلى الراحلة كمجرد سائقة في حين أن سيرتها تؤكد أكثر من ذلك, والراحلة "عائشة العدنية" كانت في زمان ......

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