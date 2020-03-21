فرنسا.. 112 حالة وفاة في يوم واحد

2020/03/21 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وزارة الصحة في بيان يوم السبت أن فرنسا سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 14459 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن 1525 شخصا حالتهم الصحية حرجة من إجمالي 6172 حالة في المستشفيات حاليا.



ونصف الحالات الحرجة لأشخاص دون عمر 60 عاما.

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