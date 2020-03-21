محافظ واسط يدعو التجار واصحاب المواكب الحسينية للقيام بحملات انسانية لمساعدة الفقراء

2020/03/21 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ واسط

دعا محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت، اصحاب التجار واصحاب المواكب الحسينية، الى القيام ب...





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