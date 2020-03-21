الاعلام الامني تعلن العثور على وكر لداعش جنوبي قضاء بهرز

2020/03/21 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على وكر لتنظيم داعش جنوبي قضاء بهرز.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى، من العثور على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية النقيب جنوبي قضاء بهرز احتوى على سلاح قاذفة RBG7 و٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع و٣ أخرى ضد الاشخاص و٣ اجهزة اتصال مختلفة وقنباص عسكري (حك) وعبوات ناسفة محلية الصنع مسلكة و٥ مساطر تفجير مختلفة وراية داعش الارهابي و٥ قنابر هاون 60 ملم، فضلا عن ١٠٥ إطلاقة عتاد رشاشة 12.5".

وأكدت أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم المحمداوي، السبت 21 اذار 2020، بتدخل فوري لقوات الجيش، لفرض حظر التجوال في عموم البلاد بسبب عدم التزام عدد من المحافظات بالحظر وتنامي المخاوف من تفشي فايروس كورونا.

وقال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القبض على 306 مخالفاً لحظر التجوال وحجز 127 عجلة ودراجة.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "قواتنا الامنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، حيث القت القبض اليوم على 3

بغداد اليوم - اربيل

أعفى جهاز اسايش محافظة اربيل ، السبت، مسؤول معبر حدودي بتهمة عدم الالتزام بإجراءات فحص فيروس كورونا.

ووفقا لكتاب صادر عن الاسايش، فإنه تقرر "اعفاء العميد عبدالوهاب بارزاني، من منصب مدير معبر ابراهيم الخليل، لعدم التزامه

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