الحوثي: نواصل التصدي للعدوان ونحن اليوم في موقع متقدم

2020/03/21 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد حركة “أنصار الله” السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، اليوم السبت، إنّ “دول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن نشر الأوبئة والأمراض والكوارث الموجودة في العالم”.وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي، أضاف إن “فيروس كرورنا ظهر كخطر وتهديد مستجد في الساحة العالمية”، […]

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