روسيا سترسل مساعدة علمية الى ايطاليا بعد أن اكتستحها اليوم 800 وفاة بكورونا

2020/03/21 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – أعلن الكرملين السبت أن روسيا سترسل أختصاصيين وتجهيزات إلى إيطاليا لمساعدتها في التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بنحو 800 وفاة على الأراضي الإيطالية.وجاء في بيان للكرملين أوردته وكالات الأنباء الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أكد أن روسيا تعتزم تقديم مساعدة ضرورية من الناحية […]

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