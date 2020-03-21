فرنسا تعلن عدد وفياتها بفيروس كورونا مع وجود 1525 في الإنعاش

2020/03/21 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,(أ ف ب) – اعلنت وزارة الصحة الفرنسية السبت ان وباء كورونا المستجد اودى حتى الان ب562 شخصا بزيادة 112 شخصا خلال 24 ساعة فيما نقل 6172 مصابا الى المستشفيات بينهم 1525 في اقسام الانعاش لخطورة حالتهم.وفي 24 ساعة، ازداد عدد من نقلوا الى المستشفيات بواقع 946 شخصا وعدد الحالات الخطيرة التي وضعت في […]

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