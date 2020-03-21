كردستان تعاقب مسؤولا لمخالفته اجراءات مكافحة فيروس كورونا

2020/03/21 | 22:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قررت السلطات الأمنية في حكومة إقليم كردستان، السبت، ابعاد مدير أمن منفذ إبراھيم الخليل عن منصبه، عقوبة لمخالفته اجراءات لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، وعدم التزامه بالحجر الصحي بعد عودته من ألمانيا.وقالت المديرية العامة لأسايش الاقليم، في بيان إن "التحقيقات الأولية أظھرت أن الضابط التابع لمديريتنا "العميد عبدالوھاب محمد عيسى"، مدير أمن منفذ إبراھيم الخليل الذي زار ألمانيا بإجازة رسمية، لم يلتزم بتعليمات اللجنة العليا لإقليم كردستان لمواجھة فيروس كورونا خلال عودته بتاريخ 14 آذار 2020 داخل مطار أربيل الدولي وغادر موقع وأضافت المديرية في بيانھا، "لذا وكخطوة أولى لمعاقبته، قررنا إبعاد الشخص المذكور عن منصب مدير أمن منفذ إبراھيم الخليل"، مؤكدة انه "لا يوجد أي أحد فوق القانون وأن المخالف سيعاقب قانونيا".

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