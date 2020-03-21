التجارة تقترح تحويل معرض بغداد الدولي لحجر صحي

2020/03/21 | 22:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عرضت وزارة التجارة استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والاسواق المركزية لايواء المصابين بفايروس كورونا .وذكر بيان للوزارة ان "الوزير محمد هاشم العاني اتصل هاتفيا بوزير الصحة جعفر علاوي وعرض عليه استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والاسواق المركزية لايواء المصابين بفايروس كورونا عند الحاجة وتهيئتها لمتطلبات الحجر".

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