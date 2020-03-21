شرطة بغداد: نواجه “عنادا” من بعض الأشخاص لكسر الحظر وسيتم حجز المخالفين فورا

2020/03/21 | 22:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير اعلام شرطة بغداد، الرائد عزيز الشمري، اليوم السبت، ان “العلاج الشافي لكورونا هو البقاء في المنازل”.وقال الشمري لـ”العهد”، انه “على المواطنين اخذ المعلومات من مصدرها الحقيقي”، مضيفا، ان “هناك جهات معادية تحاول تهويل موضوع كورونا”.وضاف، ان “حظر التجوال لجأت اليه الكثير من الدول اما في العراق فنواجه “عنادا” من بعض الاشخاص […]

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