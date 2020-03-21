تعرف على إجراءات الشركات لاستيعاب زخم الانترنت عالمياً

2020/03/21 | 22:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت العديد من شركات الترفيه العالمية الشهيرة، عن آلية جديدة لاستيعاب الضغط الدولي الكبير على استخدام شبكة الانترنت حول العالم، بسبب حظر التجوال العالمي للحد من انتشار وباء كورونا.وقالت تقارير صحفية متخصصة ان شركات “نيتفلكس، آبل، يوتيوب، أمازون قد اعلنوا استجابتهم لأوروبا بتخفيض جودة مقاطع الأفلام على شبكاتهم”.واضافت ان “القرار […]

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