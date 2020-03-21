قرى الكاكائيين تشعل شعلة نوروز في زمن الكورونا

2020/03/21 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل هذه المرّة إختلفت عن السنوات السابقات، هذه المرّة لم تتراقص ألحان الشروال على الأرض التي تلاقحت معانيها مع إشراقة الربيع، لم يستطع العديد من الناس أن يحتفلوا هذه المرّة بعيد نوروز بسبب الأوضاع التي يمرّ بها العراق والعالم وبسبب فايروس كورونا الذي أبعد الناس عن بعضهم البعض وفرّق تجمعاتهم.

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